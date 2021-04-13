Неудачно забрал роллы: обвиненный в сбыте наркотиков екатеринбуржец объявлен в розыск

Приговор Эдуарду Мамедову, который был задержан в 2020 году во время получения роллов от курьера «Суши Wok», вынесли в Екатеринбурге. Мужчина не явился в зал суда и был объявлен в розыск.

В результате уральца признали виновным по статье 228 УК РФ о сбыте наркотиков в значительном размере. Он получил десять лет колонии строгого режима, но не пришел на оглашение приговора и был объявлен в розыск, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда. Сейчас поймают и посадят в СИЗО, пока не прошла апелляция и приговор не вступил в силу. Дополнительный срок за побег ему не добавят, объяснил бывший следователь Дмитрий Жикин. Напомним, в апреле 2020 года екатеринбуржец заказал роллы, однако когда он вышел для того, чтобы рассчитаться с курьером, в квартиру вломилась полиция для проведения обыска. Вместе с полицейскими находились понятые. Никаких запрещенных веществ найдено не было, однако мужчину вместе с женой забрали в отделение полиции. Заказал роллы - попал в СИЗО: жителя Екатеринбурга обвиняют в сбыте наркотиков

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