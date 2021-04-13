Новые судьи назначены Владимиром Путиным в Свердловской области

Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ о назначении в Свердловской области судей и председателей судов.

Возглавлять городской суд Лесного назначен Игорь Макаров. Алексей Сержантов назначен на должность председателя в Синарском районном суде Каменска-Уральского. Две судьи назначены в Арбитражном суде Свердловской области, Анастасия Билокурая и Ольга Маковкина. Шесть судей утверждены в должностях в районных и городских судах региона. Судьей Богдановического городского суда стал Александр Бабинов, Татьяна Евдокимова заняла пост в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, Светлана Башкова стала судьёй Нижнетуринского городского суда, Вера Обухова - судьёй Октябрьского районного суда Екатеринбуга, должность судьи Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга приняла Наталья Павлова, Елена Зиннурова стала судьёй Первоуральского городского суда. Напомним, Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя суд Ленинского района Нижнего Тагила. Владимир Путин назначил судью в Нижнем Тагиле

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