Оргкомитет по проведению Года медицинского работника возглавил Евгений Куйвашев

В комитет вошло 29 председателей, среди них предприниматели крупных компаний, ректор Уральского медицинского университета, сообщает «Областная газета».
В том числе, решать вопросы подготовки и проведения Года медицинского работника будут министры Свердловской области.
Заместителем Евгения Куйвашева в комитете стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и замглавы региона Павел Креков.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника. Куйвашев отметил, что уходящий год был очень тяжелым, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие.