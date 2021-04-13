Оргкомитет по проведению Года медицинского работника возглавил Евгений Куйвашев

Оргкомитет по подготовке и проведению в 2021 году Года медицинского работника создал и возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В комитет вошло 29 председателей, среди них предприниматели крупных компаний, ректор Уральского медицинского университета, сообщает «Областная газета». В том числе, решать вопросы подготовки и проведения Года медицинского работника будут министры Свердловской области. Заместителем Евгения Куйвашева в комитете стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и замглавы региона Павел Креков. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника. Куйвашев отметил, что уходящий год был очень тяжелым, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника

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