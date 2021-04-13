Отец подозревается в похищении трехлетней дочери в Нижнем Тагиле

В похищении трехлетней девочки подозревают ее отца, который при разводе с женой не захотел расставаться с ребенком. Службой судебных приставов Свердловской области, отец и дочь объявлены в розыск, сообщает Е1.RU.
Следствие предполагает, что в данный момент они могут находиться в Нижнем Тагиле, так как отец проживает в этом городе.
Судебные приставы отмечают, что при разводе супругов, решением суда обозначено нахождение ребенка с матерью. Предполагается, что в нарушение судебного решения, отец увез и скрывает ребенка, меняет свое местонахождение, возможен переезд в другой город. В связи с сложившимися обстоятельствами, девочка объявлена в розыск.
Напомним, 29-летний репетитор кавказской национальности вывез ребенка из Московской области в Свердловскую и был задержан.