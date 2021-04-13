Отец подозревается в похищении трехлетней дочери в Нижнем Тагиле

Судебные приставы отмечают, что при разводе супругов, решением суда обозначено нахождение ребенка с матерью. Предполагается, что в нарушение судебного решения, отец увез и скрывает ребенка, меняет свое местонахождение, возможен переезд в другой город. В связи с сложившимися обстоятельствами, девочка объявлена в розыск.