Отец подозревается в похищении трехлетней дочери в Нижнем Тагиле

Отец подозревается в похищении трехлетней дочери в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:51ОбществоФото: ГУ ФССП по Свердловской области
Мужчина подозревается в похищении своей дочери. В Нижнем Тагиле ищут трехлетнюю Полину Биртвелишвили.

В похищении трехлетней девочки подозревают ее отца, который при разводе с женой не захотел расставаться с ребенком. Службой судебных приставов Свердловской области, отец и дочь объявлены в розыск, сообщает Е1.RU.

Следствие предполагает, что в данный момент они могут находиться в Нижнем Тагиле, так как отец проживает в этом городе.

Судебные приставы отмечают, что при разводе супругов, решением суда обозначено нахождение ребенка с матерью. Предполагается, что в нарушение судебного решения, отец увез и скрывает ребенка, меняет свое местонахождение, возможен переезд в другой город. В связи с сложившимися обстоятельствами, девочка объявлена в розыск.

Напомним, 29-летний репетитор кавказской национальности вывез ребенка из Московской области в Свердловскую и был задержан.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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