Полмиллиона за комментарий и самоубийство на улице. Итоги дня в Свердловской области

Полмиллиона за комментарий и самоубийство на улице. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 апреля.

Мужчина покончил с собой на улице у многоквартирного дома в Пионерском районе Екатеринбурга. При этом пуля попала в газовую трубу. Следователи СКР проводят доследственную проверку по данному факту. Предварительно установлено, что погиб проживавший по близости мужчина 1965 года рождения. На месте самоубийства обнаружено зарегистрированное огнестрельное оружие, а всего на екатеринбуржце числилось три ружья. Полиция отрабатывает разные версии инцидента, одна из них связана с ДТП в мае 2020 года.

Следственная проверка проводится по факту падения ребенка 2015 года рождения из окна многоэтажного дома в районе ЖБИ в Екатеринбурге. Установлено, что в момент трагедии мальчик находился дома с родителями и вышел на балкон, где было открыто окно. Он надавил на москитную сетку он выпал на улицу. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Скорую помощь вызвали очевидцы трагедии. Следователи выясняют обстоятельства, опрашивают свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Пациенты жалуются на отказы в плановой медицинской помощи в больнице № 23 в Екатеринбурге. Из 15 человек, которые должны были планово пройти лечение в офтальмологическом отделении, приняли только одного. Такая же ситуация складывается и в других отделениях. В больнице объяснили ситуацию большой загруженностью, так как многие другие медучреждения продолжают работать только с пациентами с COVID-19. В пресс-службе рассказали, что примут пациентов, как только освободятся места.

На полмиллиона рублей оштрафован Центральным окружным военным судом житель Новоуральска за комментарий о терроризме «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что он мог получить до семи лет лишения свободы. В марте 2019 года мужчина оставил в соцсети под одним из постов три комментария. Поведенная психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в них признаки публичного оправдания терроризма. В квартире уральца были проведены обыски, а он сам был направлен на психиатрическую судебную экспертизу. Мужчина полностью признал свою вину.

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