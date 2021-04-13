Полмиллиона за комментарий и самоубийство на улице. Итоги дня в Свердловской области

Пациенты жалуются на отказы в плановой медицинской помощи в больнице № 23 в Екатеринбурге. Из 15 человек, которые должны были планово пройти лечение в офтальмологическом отделении, приняли только одного. Такая же ситуация складывается и в других отделениях. В больнице объяснили ситуацию большой загруженностью, так как многие другие медучреждения продолжают работать только с пациентами с COVID-19. В пресс-службе рассказали, что примут пациентов, как только освободятся места.