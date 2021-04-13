Салют 9 мая будет запущен с трех площадок в Екатеринбурге

Салют 9 мая будет запущен с трех площадок в Екатеринбурге
Сегодня, 14:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Праздничный салют 9 мая будут запускать с трех площадок в Екатеринбурге. Жители смогут наблюдать фейерверки из разных частей города.

В честь Дня Победы 9 мая артиллеристы Центрального военного округа дадут салют с трех площадок — территории Преображенского парка в Академическом районе, Летнего парка «Уралмаш», а также с набережной Динамо. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Как отметили в ведомстве, 16 апреля состоится первая тренировка на полигоне «Свердловский». В этот день несколько залпов для отработки слаженности и синхронности выстрела произведут расчеты противотанковых пушек образца 1942 года.

Всего 9 мая будет произведено 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из сотен салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль», уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, 6 апреля в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы, в котором участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц различной техники. Генеральная репетиция впервые в этом году пройдет днем.

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Екатеринбург
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