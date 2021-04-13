Сменился руководитель в следственном отделе СКР Нижнего Тагила по Дзержинскому району

На пост руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила в конце марта назначен подполковник юстиции Андрей Попов, который ранее работал заместителем отдела в Тагилстроевском районе.

Андрей Николаевич Попов служит в органах Следственного комитета с 2011 года. В 2003 году он поступил на службу в должность следователя Красноуфимской межрайонной прокуратуры. Последние три года был заместителем руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району. Прежнего руководителя СО по Дзержинскому району Анатолия Черноуса перевели в следственный отдел в Заречный, сообщает АН «Между строк», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Напомним, в конце февраля замглавы МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Вячеслав Шведчиков назначен временно исполняющим обязанности начальника полиции Первоуральска. Заместитель главы МВД Нижнего Тагила временно возглавил полицию Первоуральска

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