Сменился руководитель в следственном отделе СКР Нижнего Тагила по Дзержинскому району

Сменился руководитель в следственном отделе СКР Нижнего Тагила по Дзержинскому району

Сегодня, 15:42
Общество
Фото: АН «Между строк»
На пост руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила в конце марта назначен подполковник юстиции Андрей Попов, который ранее работал заместителем отдела в Тагилстроевском районе.

Андрей Николаевич Попов служит в органах Следственного комитета с 2011 года. В 2003 году он поступил на службу в должность следователя Красноуфимской межрайонной прокуратуры.

Последние три года был заместителем руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району.

Прежнего руководителя СО по Дзержинскому району Анатолия Черноуса перевели в следственный отдел в Заречный, сообщает АН «Между строк», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Напомним, в конце февраля замглавы МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Вячеслав Шведчиков назначен временно исполняющим обязанности начальника полиции Первоуральска.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Дзержинский районобществоназначенияСКРНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы