Сменился руководитель в следственном отделе СКР Нижнего Тагила по Дзержинскому району

Андрей Николаевич Попов служит в органах Следственного комитета с 2011 года. В 2003 году он поступил на службу в должность следователя Красноуфимской межрайонной прокуратуры.
Последние три года был заместителем руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району.
Прежнего руководителя СО по Дзержинскому району Анатолия Черноуса перевели в следственный отдел в Заречный, сообщает АН «Между строк», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Напомним, в конце февраля замглавы МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Вячеслав Шведчиков назначен временно исполняющим обязанности начальника полиции Первоуральска.