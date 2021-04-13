Торговавшим наркотиками через «закладки» подросткам в Екатеринбурге вынесен приговор

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении преступной группы — четырех местных жителей по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.
Как отметили в прокуратуре, на момент вынесения приговора трое из обвиняемых молодых людей не достигли совершеннолетнего возраста, а четвертому участнику банды уже исполнилось 18 лет.
Подростки в период с ноября 2019 года по январь 2020 года, распределив роли, занимались сбытом наркотических веществ через «закладки».
Они были задержаны полицейскими 27 января 2020 года. Из незаконного оборота было изъято свыше 341 грамма наркотиков.
В зависимости от роли и степени участия, каждый из молодых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных разными частями пунктами статьи 228 УК РФ.
При этом все подсудимые вину свою признали частично.
В итоге по решению суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Несовершеннолетние граждане будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Подсудимый, которому на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, — в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, в начале апреля 16-летнюю жительницу Свердловской области задержали сотрудники Росгвардии в Челябинске с почти 4 граммами мефедрона. Она пыталась сбежать от полицейских.