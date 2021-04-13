Торговавшим наркотиками через «закладки» подросткам в Екатеринбурге вынесен приговор

В итоге по решению суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Несовершеннолетние граждане будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Подсудимый, которому на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, — в исправительной колонии общего режима.