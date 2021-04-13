Уктусскому стрелку не удалось обжаловать пожизненный приговор в Екатеринбурге

Уктусскому стрелку не удалось обжаловать пожизненный приговор в Екатеринбурге
Сегодня, 19:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Второй апелляционный суд принял решение оставить без изменений приговор Свердловского областного суда о пожизненном заключении для «Уктусского стрелка» Алексея Александрова, который летом 2018 года убил двух девушек в Екатеринбурге.

В сентябре 2020 года уралец был признан виновным по статье 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти, двум лицам), сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 25 августа 2018 года Алексей Александров на Уктусе в Екатеринбурге застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания, а также раскаялся в содеянном. Родители убитых девушек потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.

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Екатеринбург
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