Уктусскому стрелку не удалось обжаловать пожизненный приговор в Екатеринбурге

В сентябре 2020 года уралец был признан виновным по статье 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти, двум лицам), сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 25 августа 2018 года Алексей Александров на Уктусе в Екатеринбурге застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания, а также раскаялся в содеянном. Родители убитых девушек потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.