Упавшему с балкона в Китае екатеринбуржцу снизили стоимость лечения

Упавшему с балкона в Китае екатеринбуржцу снизили стоимость лечения
Сегодня, 13:08ОбществоФото: pixabay.com
Упавшему 8 апреля с балкона шестого этажа в Китае екатеринбуржцу снизили стоимость лечения в клинике Гуанчжоу. Мужчине провели там сложную операцию, после которой потребуется долгое восстановление.

В данный момент мужчину перевели в обычную палату. Как рассказала «КП-Екатеринбург» супруга жителя Екатеринбурга, госпитализированного в больницу Китая, первый день лечения обошелся их семье в сумму около 200 тысяч рублей.

Уже на следующий день после сложной операции стоимость услуг в китайской клинике уменьшилась вдвое.

Сейчас за один день пребывания в палате семье мужчины приходится платить порядка 55 тысяч рублей. Несмотря на то, что свердловчанин довольно быстро идет на поправку, врачи пока не делают никаких прогнозов по поводу его полного выздоровления.

Напомним, житель Екатеринбурга, упавший с балкона, находился в Китае по рабочей визе. Он занимался экспортом товаров.

происшествиемедицинаобществоКитай
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