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Улучшить движение на Кулибина-Фестивальной предложил тагильский общественник

Изменение схемы движения на перекрестке улиц Кулибина-Фестивальная в Нижнем Тагиле предложил общественник Никита Чапурин.

Предложение по нововведению будет внесено в управление городским хозяйством. Предлагается установить знак «Направление движения по полосам» при заезде на перекрёсток улиц Кулибина-Фестивальная на Новой Кушве.

Движение по левой полосе предлагается изменить как «движение только прямо и направо», по правой, — «Движение только направо».

Также предлагается перед каждым пересечением проезжих частей обозначить стоп-линию, разделить потоки разметкой и установить светофор при въезде на перекрёсток. Дополнительно в новой схеме проезда, перед трамвайными путями установится знак «Уступи дорогу».

В данной схеме в движении будут задействованы все полосы для заезда и съезда с перекрёстка.

Моё предложение отличается от существующей схемы максимально понятными знаками (без кривых стрелок на знаках) и использованием всех имеющихся полос для заезда и съезда. Люди все равно будут заезжать и съезжать со всех полос, просто сейчас они это делают в нарушение ПДД,рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям».

Также общественник предложил сделать светофор трехфазным:

  • первая фаза: движение от улицы Кушвинской и от колонии во всех направлениях и проезд трамваев.
  • вторая фаза: движение от улицы Индустриальной во всех направлениях.
  • третья фаза: движение от улицы Красногвардейской во всех направлениях.

Интервалы светофора в 40 секунд в предложенной схеме будут увеличиваться в час пик.

Напомним, новый светофор был установлен на круговом движении перекрестка улиц Фестивальная и Кулибина. Светофор предназначен для организации движения во время закрытия на ремонт моста на улице Циолковского, рассказал TagilCity.ru директор «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Этот перекресток в данный момент регулируемый.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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