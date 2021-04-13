Улучшить движение на Кулибина-Фестивальной предложил тагильский общественник

Сегодня, 08:54ОбществоФото: ОД «Тагил без ям»
Предложение по нововведению будет внесено в управление городским хозяйством. Предлагается установить знак «Направление движения по полосам» при заезде на перекрёсток улиц Кулибина-Фестивальная на Новой Кушве.
Движение по левой полосе предлагается изменить как «движение только прямо и направо», по правой, — «Движение только направо».
Также предлагается перед каждым пересечением проезжих частей обозначить стоп-линию, разделить потоки разметкой и установить светофор при въезде на перекрёсток. Дополнительно в новой схеме проезда, перед трамвайными путями установится знак «Уступи дорогу».
В данной схеме в движении будут задействованы все полосы для заезда и съезда с перекрёстка.
Моё предложение отличается от существующей схемы максимально понятными знаками (без кривых стрелок на знаках) и использованием всех имеющихся полос для заезда и съезда. Люди все равно будут заезжать и съезжать со всех полос, просто сейчас они это делают в нарушение ПДД,рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям».
Также общественник предложил сделать светофор трехфазным:
Интервалы светофора в 40 секунд в предложенной схеме будут увеличиваться в час пик.
Напомним, новый светофор был установлен на круговом движении перекрестка улиц Фестивальная и Кулибина. Светофор предназначен для организации движения во время закрытия на ремонт моста на улице Циолковского, рассказал TagilCity.ru директор «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Этот перекресток в данный момент регулируемый.