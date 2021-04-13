Улучшить движение на Кулибина-Фестивальной предложил тагильский общественник

Моё предложение отличается от существующей схемы максимально понятными знаками (без кривых стрелок на знаках) и использованием всех имеющихся полос для заезда и съезда. Люди все равно будут заезжать и съезжать со всех полос, просто сейчас они это делают в нарушение ПДД,рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям».