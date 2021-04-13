В 4 раза увеличена компенсация за смерть тагильчанина Головко после пыток в полиции

В 4 раза увеличена компенсация за смерть тагильчанина Головко после пыток в полиции
Сегодня, 21:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В четыре раза, со 100 до 400 тысяч рублей, увеличена сумма компенсации морального вреда сестре погибшего Станислава Головко Екатерине.

Заседание суда состоялось 13 апреля в Ленинском районном суде Екатеринбурга. С МВД РФ будет взыскано в качестве компенсации морального вреда 400 тысяч рублей в пользу Екатерины Головко, сестры Станислава Головко. Мужчина скончался в больнице после избиений в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила. В июне 2020 года суд присудил сестре выплату в сумме 100 тысяч рублей, но женщина не согласилась, подала апелляцию в кассационный суд и потребовала возместить компенсацию морального вреда за счет казны РФ в сумме 4,2 миллиона рублей. Дело было возвращено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд состоялся сегодня. Когда получу решение на руки и ознакомлюсь с ним, будем обсуждать с адвокатом дальнейшие действия, рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина Головко.

Напомним, 41-летний житель Нижнего Тагила Станислав Головко был задержан и доставлен в ОП № 17 в сентябре 2017 года. Суд установил, что трое полицейских избивали мужчину, чтобы тот сознался в краже. Через три дня Станислав был доставлен без сознания и с многочисленными травмами в больницу. Врачи провели ему операцию, но 3 октября Головко скончался. Суд приговорил бывших полицейских Дмитрия Панова к 3,5 годам лишения свободы, Егора Ялунина к 3,4 годам, а Анатолия Быкова — к 3,2 годам колонии общего режима, они не признали свою вину.

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