Восстановить скейт-парк на площади Нижнего Тагила планируют в 2021 году

Восстановить скейт-парк на площади Нижнего Тагила планируют в 2021 году
Сегодня, 18:11ОбществоФото: pixabay.com
Восстановить скейт-парк на площади Нижнего Тагила планируют в 2021 году. Эту информацию подтвердил глава города Владислав Пинаев на очередном выездном совещании в Дзержинском районе.

Качество содержания парков, скверов и мемориалов, расположенных в районе Вагонки, после зимнего сезона вместе с руководителями обслуживающих организаций обсудил на выездном совещании глава города Владислав Пинаев.

В числе территорий, которые объехала делегация от администрации, — Пионерский сквер по улице Ильича, площадь у ТЦ на улице Зари, 21, а также Площадь Славы, где к 9 мая приведут в порядок комплекс, устранят образовавшиеся дефекты облицовочной плитки и пилонов.

Необходимо провести полное обследование мемориала, восстановить бетонное основание монументов и устранить все недостатки. Средства на эти цели будут предусмотрены. На Площади Славы увековечены имена тысяч дзержинцев, трудившихся в тылу, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и нельзя допустить, чтобы он разрушался, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он также сообщил, что по планам в 2021 году на площади будет восстановлен скейт-парк. В скором времени должен состояться конкурс, по итогам которого определится подрядчик на выполнение ремонтных работ.

Напомним, в Пионерском сквере Нижнего Тагила в минувшие выходные вандалы вырвали и украли пульт управления освещением на спортивной площадке. В мэрии решили подключить оборудование к системе наружного освещения города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
благоустройствомэробществопарки и скверыНижний Тагилскейт-площадка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы