Восстановить скейт-парк на площади Нижнего Тагила планируют в 2021 году. Эту информацию подтвердил глава города Владислав Пинаев на очередном выездном совещании в Дзержинском районе.

Качество содержания парков, скверов и мемориалов, расположенных в районе Вагонки, после зимнего сезона вместе с руководителями обслуживающих организаций обсудил на выездном совещании глава города Владислав Пинаев. В числе территорий, которые объехала делегация от администрации, — Пионерский сквер по улице Ильича, площадь у ТЦ на улице Зари, 21, а также Площадь Славы, где к 9 мая приведут в порядок комплекс, устранят образовавшиеся дефекты облицовочной плитки и пилонов. Необходимо провести полное обследование мемориала, восстановить бетонное основание монументов и устранить все недостатки. Средства на эти цели будут предусмотрены. На Площади Славы увековечены имена тысяч дзержинцев, трудившихся в тылу, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и нельзя допустить, чтобы он разрушался, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он также сообщил, что по планам в 2021 году на площади будет восстановлен скейт-парк. В скором времени должен состояться конкурс, по итогам которого определится подрядчик на выполнение ремонтных работ. Напомним, в Пионерском сквере Нижнего Тагила в минувшие выходные вандалы вырвали и украли пульт управления освещением на спортивной площадке. В мэрии решили подключить оборудование к системе наружного освещения города.

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