Заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» на Урале ушел в отставку

Должность финансового директора он занимал с апреля 2020 года. Гендиректор корпорации Дмитрий Осипов отмечает, что вклад Валерия в развитии компании был существенным. Направление деятельности, за которое отвечал заместитель генерального директора по экономике и финансам, продолжат сотрудники, которые работали в команде с Валерием Борисовым.