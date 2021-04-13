Заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» на Урале ушел в отставку

Заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» на Урале ушел в отставку
Сегодня, 18:57ОбществоФото: www.vsmpo.ru
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» покинул пост.

Отставка Валерия Борисова связана с личными мотивами. На решение повлияло желание заняться собственными проектами, сообщается на официальном сайте ВСМПО-АВИСМА.

Должность финансового директора он занимал с апреля 2020 года. Гендиректор корпорации Дмитрий Осипов отмечает, что вклад Валерия в развитии компании был существенным. Направление деятельности, за которое отвечал заместитель генерального директора по экономике и финансам, продолжат сотрудники, которые работали в команде с Валерием Борисовым.

Напомним, корпорация «ВСМПО-Ависма» исключила из органа управления технического директора Андре Валла.

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