Заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» на Урале ушел в отставку

Отставка Валерия Борисова связана с личными мотивами. На решение повлияло желание заняться собственными проектами, сообщается на официальном сайте ВСМПО-АВИСМА.
Должность финансового директора он занимал с апреля 2020 года. Гендиректор корпорации Дмитрий Осипов отмечает, что вклад Валерия в развитии компании был существенным. Направление деятельности, за которое отвечал заместитель генерального директора по экономике и финансам, продолжат сотрудники, которые работали в команде с Валерием Борисовым.
Напомним, корпорация «ВСМПО-Ависма» исключила из органа управления технического директора Андре Валла.