«20 главных событий России за 20 лет»: Рост среднего уровня благосостояния

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Мерила благополучия
В 19-ом веке экономист Эрнест Энгель выявил закономерность, согласно которой, чем человек богаче, тем меньше он тратит на еду. Как установил немецкий аналитик, когда доходы гражданина растут, он начинает вкладываться в предметы длительного пользования – одежду, технику, транспорт, недвижимость, а главное - копить. Эти выводы опровергаются советским академиком Струмилиным – состав и стоимость продуктовой корзины семьи полностью зависит от количества и возраста ее членов. Сотню лет ученые с мировыми именами ломали копья, забывая учесть одно – разница в культурах и менталитете жителей разных стран. Что верно для европейца - полностью противоречить процессам в российском обществе. Вспомните, как ведут себя ваши знакомые, коллеги, получив прибавку или премию? Вот именно – накрывают стол. А когда они принимают решение приобрести, например, автомобиль? В тот момент, как почувствуют стабильность и возможность обеспечить исполнение кредитных обязательств.
Бытие определяет сознание
Социологи Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследования, в ходе которых спрашивали у людей о причинах богатства и бедности населения. Эти цифры сравнили с теми, что получили ученые 15 лет назад. В 2003 г. чаще (47% к 28%) россияне говорили о невыплатах зарплаты, низких пособиях и пенсиях (37% и 27%). 20 лет назад в неудачах многие винили макроэкономику. Сейчас больше внимания уделяется личным качествам: "кто хочет, тот добьется". Богатым теперь вдвое реже приписывают связи с криминалом (8% и 16% в 2003 г.), коррупцию (14% и 21%), нечестность (10% и 17%).
Предложение - спрос
Достовернее всего о реальном уровне благосостояния россиян свидетельствует развитие ритейла. Магазины шаговой доступности, супермаркеты и торговые галереи в каждом городском микрорайоне и наконец целые гипермоллы. На один миллион жителей в среднем приходится по 525 розничных точек. В минувшем году на 93 % выросла доля интернет-торговли. 20 лет назад все это было в диковинку. Крупные ТЦ тогда только открывались в столице. В 2002ом в Мытищах появился первый Ашан. Затем последовал взрывной рост, а в 2005-ом отечественная «Пятерочка» вышла на Лондонскую биржу. Предложение порождается спросом и если каждый вечер в Ашанах, Магнитах и Лентах столпотворения, то значит их услуги востребованы именно в таких масштабах. А мало кто ходит просто разглядывать витрины, как это было во времена советского дефицита.
Увеличивались и доходы населения – в среднем на 10% ежегодно. В 2000-ым на зарплату среднестатистического россиянина мог прожить только он сам, к 2015ому денег хватало на пару с одним ребенком, в 2020ом – уже на семью из четырех человек.
Впереди у страны огромный путь, уже не восстановления, а развития. Но главное, стало понятно – чтобы хорошо жить, придется хорошо работать. И никто за человека его уровень благосостояния не определит.