ИРИ: Одним из главных достижений за 20 лет назвали рост уровня благосостояния россиян

Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». В рамках его реализации эксперты проводят исследования с целью выявления событий в истории современной РФ, оказавших наибольшее влияние на молодое поколение.

Социологи, журналисты и аналитики опрашивают граждан в возрасте 18 - 35 лет из разных регионов страны. Издание newsnn.ru сообщает, что социологи Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук провели исследования, в рамках которых у граждан РФ спрашивали о причинах богатства и бедности населения. Аналогичный опрос проводили свыше 15 лет назад. После получения результатов специалисты сравнили итоги двух исследований. Выяснилось, что в 2003 году чаще (47% к 28%) жители России говорили о невыплатах заработной платы, низких пособиях и пенсиях (37% к 27%). Причем ранее многие респонденты обвиняли в финансовых проблемах макроэкономику. Сегодня люди больше внимания уделяют личностным качествам. Социологи выяснили, что сейчас финансово благополучным людям реже приписывают связь с криминалом (8 процентов в 2022 году и 16 процентов в 2003 году), коррупцию (14 процентов в 2022 году и 21 процент в 2003 году), нечестность (10 процентов и 17 процентов). О реальном уровне благосостояния граждан Российской Федерации свидетельствует лучше всего развитие ретейла. В наши дни магазины у дома, супермаркеты, торговые галереи и даже мегамоллы есть в каждом городском микрорайоне. На миллион жителей России приходится в среднем пятьсот двадцать пять розничных торговых точек. При этом в прошлом году на 93 процента выросла доля интернет-торговли. При проведении предыдущего исследования такого не было. В начале 2000-х годов в российской столице только открывались первые торговые дома. А “Ашан” в Мытищах начал работу только в 2002 году. Далее последовало стремительное развитие, и в 2005 году российская “Пятерочка” вышла на Лондонскую биржу. Предложение рождает спрос. В наши дни в крупных супермаркетах ежедневно скапливаются очереди покупателей. Следовательно, услуги ретейла востребованы именно в таких объемах. Сейчас россияне уже не ходят в магазины, чтобы посмотреть на витрины, как это было при дефиците во времена СССР. В среднем доходы россиян ежегодно увеличивались на 10 процентов. В 2000 году одному человеку средней заработной платы хватало, чтобы содержать себя одного, в 2015-м году - на содержание семьи из трех человек, а в 2020-м - семьи из четырех человек. Впереди у РФ огромный путь, но не восстановления, а развития. И, главное, сейчас все понимают, чтобы хорошо жить - нужно хорошо работать. Никто за человека не может определить его уровень благосостояния.

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