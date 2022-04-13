На работу из Ростовской области направили поезд с беженцами из ЛДНР и с Украины

Из Ростовской области, Таганрога, 12 апреля на Дальний Восток отправился первый поезд с вынужденными переселенцами с Украины, из Донецкой и Луганской республик.

Состав сформировали при участии Минвостокразвития России, членов администрации Приморского края, МЧС России, также представителей Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), работавших в пунктах временного размещения в Ростовской области. сообщает rostovgazeta.ru. По словам Эльвиры Нургалиевой, первого заместителя генерального директора КРДВ, сначала было сложно, поскольку многие ничего не знали о Дальнем Востоке. Однако работу быстро удалось наладить. Через пару дней люди уже сами подходили и спрашивали: где здесь поезд на Дальний Восток? Сложилась коммуникация, и сегодня становится понятно, кто хочет переехать, каким опытом обладают люди, по какому профилю смогут работать, сколько им лет, какая у них мотивация. Нургалиева отметила, что на основе этой информации заранее подготавливаются возможности для выстраивания новой траектории жизни в Приморье и ДФО. Она пообещала, что людям будет оказываться помощь не только в устройстве на работу, но и адаптации, включении в социально-экономическую жизнь нового для них региона. Представители службы занятости в Приморье уже предложили приехавшим рабочие места. В базе данных содержится свыше 62 000 вакансий. Новых жителей Дальнего Востока ожидают в сотнях компаний, которые создали предприятия - резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В числе переселенцев – работники металлургической отрасли, сферы услуг, слесари, монтажники, каменщики, арматурщики, переводчики, преподавателей, медики, воспитатели. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил важность переезда людей на Дальний Восток уже с четким пониманием, что их ожидает новая работа. Благодаря программе переселения соотечественников доступна ускоренная процедура оформления российского гражданства. Переселенцы на Дальний Восток могут получить социальные льготы, подъемные в размере до 170 000 руб. на каждого члена семьи, жилищный сертификат на 6 квадратных метров для каждого члена семьи. Чекунков также добавил, что участвуя в программе “Соотечественники”, люди смогут бесплатно получить земельные участки по программе “Дальневосточный гектар”, а после получения гражданства - по ускоренной процедуре купить свое жилье, используя льготную ипотеку. Ее ставка – самая низкая по России, 2% годовых. На этой неделе в Ростовской области вместе с командой КРДВ начали работать сотрудники сотрудники Комитета труда и занятости и Минздрава Хабаровского края. Формируются новые группы потенциальных переселенцев на Дальний Восток

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