Новый маршрут по следам древних людей откроют для туристов в июле в Нижнем Тагиле

Сам предложенный для использования маршрут не новый — по нему в 1927 году впервые проплыл археолог Валерий Чернецов. Ученым предоставится уникальная возможность не только посетить места стоянок древних людей на территории Нижнего Тагила, но также сделать фото и видео, найти новые изображения на скалах и подготовить фотовыставку.