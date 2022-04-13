Новый маршрут по следам древних людей откроют для туристов в июле в Нижнем Тагиле

Новый маршрут по следам древних людей откроют для туристов в июле в Нижнем Тагиле
Новый маршрут по следам древних людей откроют для туристов в июле в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pixabay

Новый маршрут по следам древних людей откроют для туристов в июле в Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется открыть новый туристический маршрут по следам первобытных людей. Путешественники будут сплавляться по реке Тагил и изучать уральские писаницы.

В июле Нижний Тагил станет территорией освоения нового туристического маршрута у путешественников. Как сообщает телеканал ОТВ, обновленную ветку отечественного туризма планируется развивать на Среднем Урале в рамках проекта «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Нижний Тагил».

По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Алексея Бурдилова, данную поездку можно называть не столько туристической, сколько научной.

Я бы назвал научной экспедицию с целью посетить те места, где находятся уральские писаницы — наскальные рисунки древних людей, которые на этой территории жили, заявил Бурдилов.

Сам предложенный для использования маршрут не новый — по нему в 1927 году впервые проплыл археолог Валерий Чернецов. Ученым предоставится уникальная возможность не только посетить места стоянок древних людей на территории Нижнего Тагила, но также сделать фото и видео, найти новые изображения на скалах и подготовить фотовыставку.

По словам директора ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий «Русское вездеходное общество» Марии Юркиной, приключенческий сплав по реке Тагил станет украшением маршрута.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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