Определен подрядчик по установке стелы на Привокзальной площади в Тагиле

Заявки на аукцион на установку стелы и благоустройства территории вокруг нее подали две компании. МУП «Тагилдорстрой», который стал победителем, предложил выполнить работы за 59,8 млн рублей — на 12,3 млн меньше начальной стоимости. Второй участник торгов снизил цену на 14,5% — с 72,1 млн до 61,6 млн рублей.
Согласно проекту, подрядная организация обустроит фундамент, смонтирует металлический каркас и саму конструкцию стелы. Также она сделает архитектурное освещение вокруг монумента и внутреннюю подсветку фасадов.
Сооружение высотой 17,2 метра займет 0,5 гектара площади. Фасадные части стелы будут выполнены из матового стекла, боковые стороны — из гранита. Монумент украсят металлические рельефы, а также памятная табличка о присвоении городу почетного звания.
Напомним, МУП «Тагилдорстрой» занимается благоустройством Привокзальной площади. В настоящее время подрядная организация асфальтирует центр площади для дальнейшего переноса движения в эту часть и благоустройства прилегающих территорий.