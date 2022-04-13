Определен подрядчик по установке стелы на Привокзальной площади в Тагиле

Заявки на аукцион на установку стелы и благоустройства территории вокруг нее подали две компании. МУП «Тагилдорстрой», который стал победителем, предложил выполнить работы за 59,8 млн рублей — на 12,3 млн меньше начальной стоимости. Второй участник торгов снизил цену на 14,5% — с 72,1 млн до 61,6 млн рублей.