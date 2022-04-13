Собаки главы Нижнего Тагила стали звездами соцсетей

С ее слов, приобрести чихуахуа семья решила четыре года назад после смерти их предыдущей любимицы — той-терьера Люси. С потерей не могли смириться все домочадцы, поэтому они нашли питомник и приютили Лолиту палевого окраса, а через год — пятнистую Мишель. К появлению младшей подруги Лола отнеслась с опасением, но вскоре приняла ее как своего щенка.