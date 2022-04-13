Собаки главы Нижнего Тагила стали звездами соцсетей

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев зарегистрировался во ВКонтакте 22 февраля 2022 года. Он ежедневно делится новостями о жизни города и проделанной работе. Но особую популярность среди фолловеров страницы главы завоевали фото его двух домашних питомцев — собак породы чихуахуа.
Посты с Лолой и Мишель, которые появляются в выходные дни, набирают от 9 до 15 тысяч просмотров, 500-800 лайков и десятки репостов. Самый существенный охват собрало фото собак в платочках на голове — публикацию посмотрели 15,6 тысячи человек. В комментариях пользователи умиляются питомцам семьи мэра, а также оставляют фото своих домашних животных.
Мы совсем не ожидали такой доброй реакции от людей, а потом решили, что по субботам будем выставлять фотопривет от Лолы и Мишель, поделилась с редакцией TagilCity.ru жена главы города Елена Пинаева.
С ее слов, приобрести чихуахуа семья решила четыре года назад после смерти их предыдущей любимицы — той-терьера Люси. С потерей не могли смириться все домочадцы, поэтому они нашли питомник и приютили Лолиту палевого окраса, а через год — пятнистую Мишель. К появлению младшей подруги Лола отнеслась с опасением, но вскоре приняла ее как своего щенка.
Лолита у нас королева-мать. Характеры разные: Лола очень серьезная и важная, а Мишель добрая, ласковая и нежная, улыбается Елена Пинаева.
Лола и Мишель продолжают поднимать настроение пользователям соцсети — малышки желают тагильчанам хороших выходных, ждут весну у окна или красуются в разных нарядах.