Собаки главы Нижнего Тагила стали звездами соцсетей

Собаки главы Нижнего Тагила стали звездами соцсетей
Собаки главы Нижнего Тагила стали звездами соцсетей
Сегодня, 13:20ОбществоФото: страница Владислава Пинаева во ВКонтакте
Питомцы главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева очаровали пользователей соцсетей. Фото двух чихуахуа набирают на странице градоначальника тысячи просмотров, сотни лайков и десятки комментариев. Историю появления собак в семье главы редакции TagilCity.ru рассказала жена мэра Елена Пинаева.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев зарегистрировался во ВКонтакте 22 февраля 2022 года. Он ежедневно делится новостями о жизни города и проделанной работе. Но особую популярность среди фолловеров страницы главы завоевали фото его двух домашних питомцев — собак породы чихуахуа.

страница Владислава Пинаева во ВКонтакте

Посты с Лолой и Мишель, которые появляются в выходные дни, набирают от 9 до 15 тысяч просмотров, 500-800 лайков и десятки репостов. Самый существенный охват собрало фото собак в платочках на голове — публикацию посмотрели 15,6 тысячи человек. В комментариях пользователи умиляются питомцам семьи мэра, а также оставляют фото своих домашних животных.

Мы совсем не ожидали такой доброй реакции от людей, а потом решили, что по субботам будем выставлять фотопривет от Лолы и Мишель, поделилась с редакцией TagilCity.ru жена главы города Елена Пинаева.

Фото:страница Владислава Пинаева во ВКонтакте

С ее слов, приобрести чихуахуа семья решила четыре года назад после смерти их предыдущей любимицы — той-терьера Люси. С потерей не могли смириться все домочадцы, поэтому они нашли питомник и приютили Лолиту палевого окраса, а через год — пятнистую Мишель. К появлению младшей подруги Лола отнеслась с опасением, но вскоре приняла ее как своего щенка.

Лолита у нас королева-мать. Характеры разные: Лола очень серьезная и важная, а Мишель добрая, ласковая и нежная, улыбается Елена Пинаева.

Лола и Мишель продолжают поднимать настроение пользователям соцсети — малышки желают тагильчанам хороших выходных, ждут весну у окна или красуются в разных нарядах.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевсобакиНижний ТагилЕлена Пинаева
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы