Стало известно, что будет с гонщиком из Верхней Пышмы после неосторожного жеста

Гонщик из Верхней Пышмы во время своего награждения на чемпионате Европы показал нацистский жест. Его выгнали из команды и теперь в отношении парня проводится проверка.

Стало известно, что будет с 15-летним гонщиком из Верхней Пышмы после неосторожного жеста, которые подросток показал во время своего награждения. Напомним, что скандал разгорелся после того, как Артема Северюхина обвинили в фашизме. На церемонии награждения чемпионата Европы по картингу (Артем стал победителем среди юниоров) он вскинул правую руку вверх. Действо напомнило присутствующим нацистское приветствие, пишет E1. После этого спортсмена начали проверять Международная и Российская федерации автоспорта. В это время подросток записал видеообращение, в котором извинился за содеянное и объяснил, что его жест не имел отношения к нацизму. Тем не менее спортсмена уже исключили из команды. Теперь гонщику может грозить пожизненная дисквалификация. Подросток рассчитывает только на то, что проверяющие правильно поймут его поступок. Иначе спортивную карьеру продолжить он не сможет.

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