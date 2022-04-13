Улицы Нижнего Тагила планируется прибрать к майским праздникам

Улицы Нижнего Тагила планируется прибрать к майским праздникам
Улицы Нижнего Тагила планируется прибрать к майским праздникам
Сегодня, 15:42ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле к майским праздникам приведут в порядок улицы. Это пообещал замглавы городской администрации Егор Копысов.

Замглавы администрации Нижнего Тагила осмотрел территории Ленинского района. В ходе своего рейда Егор Копысов сообщил, что за общественными пространствами закреплены предприятия, которые ответственны за их содержание.

Уборка производится и в зимний период, и когда сходит снег. В целом работа по очистке удовлетворительная, но есть отдельные моменты, на которые необходимо обратить вниманиесказал Егор Копысов

Также он добавил, что будут составлены графики, в соответствии с которыми состоится ряд мероприятий, направленных на наведение чистоты в городе. А еще в срок до 20 апреля уборки пройдут во всех административных единицах муниципального образования.

По словам замглавы администрации Ленинского района Анатолия Цветкова, производится осмотр улиц, микрорайона Старатель, Выйской части города, и то, как пережили зимний период наши парки и скверы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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