Улицы Нижнего Тагила планируется прибрать к майским праздникам

Замглавы администрации Нижнего Тагила осмотрел территории Ленинского района. В ходе своего рейда Егор Копысов сообщил, что за общественными пространствами закреплены предприятия, которые ответственны за их содержание.
Уборка производится и в зимний период, и когда сходит снег. В целом работа по очистке удовлетворительная, но есть отдельные моменты, на которые необходимо обратить вниманиесказал Егор Копысов
Также он добавил, что будут составлены графики, в соответствии с которыми состоится ряд мероприятий, направленных на наведение чистоты в городе. А еще в срок до 20 апреля уборки пройдут во всех административных единицах муниципального образования.
По словам замглавы администрации Ленинского района Анатолия Цветкова, производится осмотр улиц, микрорайона Старатель, Выйской части города, и то, как пережили зимний период наши парки и скверы.