Впервые парад Победы пройдёт в Нижнем Тагиле без знаменной группы участников ВОВ

9 мая в Нижнем Тагиле состоится полноценный парад Победы после нескольких лет ограничений из-за пандемии коронавируса. Впервые колонну военной техники не будут возглавлять участники знаменной группы ВОВ. Причиной тому стали потери в составе и преклонный возраст ветеранов.

На совещании в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев отметил, что долгожданный парад 9 мая состоится по всем допандемийным правилам. Предстоящее шествие по главным улицам города градоначальник назвал «полноценным». Мы проведем полноценный парад Победы с прохождением расчетов, военной техники и «Бессмертного полка». Состоится в нашем городе трудовой доблести и шествие колонн промышленных предприятий, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, сообщил на совещании Владислав Пинаев. Праздник традиционно планируют начать 9 мая в 10 утра военным парадом из 11 расчетов Тагильской ракетной дивизии, военнослужащих запаса погранвойск и ВДВ, сотрудников ГУФСИН, МЧС и МВД Нижнего Тагила, ВПК «Вымпел», образовательных учреждений № 3, № 21, № 13 и представителей клуба юных моряков. Далее планируется запустить 20 единиц военной техники, в том числе легендарный тагильский танк Т-14 «Армата». После военного парада улицы города заполнит «Бессмертный полк». В мэрии ожидают, что в связи с проведением спецоперации на Донбассе, количество желающих принять участие в шествии будет рекордно большим. Весь день в честь праздника Победы тагильчан ждут различные мероприятия — легкоатлетическая эстафета, спектакль-концерт «День победы» у Драматического театра, а во второй половине дня пройдут концертные программы. По традиции День Победы завершится праздничным салютом. На сегодняшний день в живых остались 26 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 42 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 21 блокадник, 1099 тружеников тыла, 326 вдов ветеранов. Впервые в этом году на параде не будет присутствовать знаменная группа участников ВОв. Совсем немного не дожил до Дня Победы неизменный участник группы Василий Дорофеевич Михайлов, в преклонных годах и другие знаменосцы. В мэрии обещают утвердить и разместить полную программу мероприятий, приуроченных к 9 мая, после 20 апреля на сайте горадминистрации. Репетиция парада Победы состоится 5 мая с 19 часов.

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