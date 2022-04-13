Выбежавший на дорогу подросток попал под колёса иномарки в Екатеринбурге

Женщина из Екатеринбурга, двигаясь по двору, сбила подростка, который в этот момент выбегал из припаркованной машины. Он с ушибами ноги доставлен в больницу.

В Екатеринбурге автолюбительница сбила 15-летнего подростка на улице Амундсена. Известно, что в 18:20 женщина, находясь за рулем иномарки допустила наезд на школьника, который выбежал из припаркованного автомобиля на проезжую часть. По данным Госавтоинспекцим, подростка отвезли в больницу с ушибами ноги. Как сообщает «КП-Екатеринбург», женщина ехала по двору, как вдруг выбежал подросток, она экстренно затормозила, но ДТП избежать не удалось. Уточняется, что у девушки стаж вождения семь лет, за это время она нарушала ПДД 13 раз.

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