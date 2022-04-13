Здание Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле отремонтируют за 78 млн рублей

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет поменять кровлю, обустроить крыльцо, сделать новые перегородки внутри здания, заменить окна и двери, сделать внутреннюю и внешнюю отделку. А также провести реставрационные, электромонтажные работы и работы по обновлению водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Также будет обустроена и прилегающая к поликлинике территория. Срок проведения строительных работ — с момента заключения контракта и до 1 декабря 2022 года.