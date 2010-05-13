Дизайнеры г. Нижний Тагил могут разработать символику Пенсионного фонда
13 мая 2010, 16:15ОбществоArtem
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Пенсионный фонд России объявляет конкурс среди дизайнеров на разработку новой визуальной символики Фонда и его услуг.
В конкурсе, который продлится до 9-го июля, могут принять участие не только дизайнеры, но и творческие коллективы. Разработать предлагают логотипы Пенсионного Фонда и Программы государственного софинансирования пенсии, карточку обязательного пенсионного страхования, и открытку, посвященную 20-тилетию Фонда.
Каждый участник конкурса может представить одну или несколько работ по каждому объекту дизайна. Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 июля. Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и памятными дипломами. Дополнительную информацию можно получить в Нижнем Тагиле по телефону 41-97-40.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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