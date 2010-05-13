Дизайнеры г. Нижний Тагил могут разработать символику Пенсионного фонда

В конкурсе, который продлится до 9-го июля, могут принять участие не только дизайнеры, но и творческие коллективы. Разработать предлагают логотипы Пенсионного Фонда и Программы государственного софинансирования пенсии, карточку обязательного пенсионного страхования, и открытку, посвященную 20-тилетию Фонда.

Каждый участник конкурса может представить одну или несколько работ по каждому объекту дизайна. Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 июля. Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и памятными дипломами. Дополнительную информацию можно получить в Нижнем Тагиле по телефону 41-97-40.