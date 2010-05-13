Документы на получение пенсии жителям г. Нижний Тагил нужно готовить заранее
Об этом напоминает пресс-служба управления пенсионного фонда по г. Нижний Тагил и Пригородному району.
Их подготовка должна быть завершена не менее чем за месяц до наступления права на установление трудовой пенсии. Заявление о назначении пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. Подготовка документов, необходимых для назначения пенсии, и их представление осуществляются администрацией предприятия по месту последней работы.
Впрочем, человек также может самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Жители Ленинского, Тагилстроевского и Пригородного районов города Нижнего Тагила могут сделать это в клиентской службе по адресу: ул. Красноармейская 7а, первый этаж. Жители Дзержинского района могут обратиться по адресу: ул. Окунева, 22, третий этаж.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM