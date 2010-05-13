Документы на получение пенсии жителям г. Нижний Тагил нужно готовить заранее

Их подготовка должна быть завершена не менее чем за месяц до наступления права на установление трудовой пенсии. Заявление о назначении пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. Подготовка документов, необходимых для назначения пенсии, и их представление осуществляются администрацией предприятия по месту последней работы.