«Евраз» модернизировал оборудование Лебяжинского аглоцеха ВГОКа

Модернизация, длившаяся 10 месяцев, обошлась предприятию в один миллион долларов. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ «Евраза», вложенные деньги должны окупиться через 1,5 года. В рамках проекта был реконструирован железнодорожный путь №3, смонтированы дробилки, установлены новые конвейерные ленты и роторный смеситель. Модернизированы и системы аспирации. Специально для ВГОКа в Германии изготовлены два рукавных фильтра, которые позволят в десятки раз снизить выбросы пыли в атмосферу. Это уменьшит нагрузку на окружающую среду, и улучшит условия труда в Лебяжинском аглоцехе.