Хоккеист Николай Хабибуллин может сесть в тюрьму
13 мая 2010, 15:28ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Воспитанник уральской школы хоккея Николай Хабибуллин может угодить за решетку на срок от месяца до полугода.
Такое наказание вратарь команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» может получить за вождение автомобиля в пьяном виде. Феррари российского хоккеиста был остановлен полицией после того, как на участке движения с разрешенной скоростью 70 километров в час, он разогнался до 110. В рапорте задержания указывается, что у Хабибуллина были красные глаза, от него пахло алкоголем, и он говорил медленно. Сам хоккеист сообщил, что выпил всего один бокал вина. Как пишет «Спорт-Экспересс», в начале июля Хабибуллин предстанет перед судом присяжных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей