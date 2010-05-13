Хоккеист Николай Хабибуллин может сесть в тюрьму

Такое наказание вратарь команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» может получить за вождение автомобиля в пьяном виде. Феррари российского хоккеиста был остановлен полицией после того, как на участке движения с разрешенной скоростью 70 километров в час, он разогнался до 110. В рапорте задержания указывается, что у Хабибуллина были красные глаза, от него пахло алкоголем, и он говорил медленно. Сам хоккеист сообщил, что выпил всего один бокал вина. Как пишет «Спорт-Экспересс», в начале июля Хабибуллин предстанет перед судом присяжных.