К концу мая в Госдуму поступят поправки, ужесточающие наказание для водителей, сбегающих с места ДТП
13 мая 2010, 15:53ОбществоArtem
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Через две недели на рассмотрение нижней палаты российского парламента поступят поправки, ужесточающие наказание для водителей, самовольно покидающих место ДТП.
Как напоминает «Новый Регион», уральская инициатива об ужесточении наказания для водителей-беглецов появилась в связи с гибелью в конце марта екатеринбургской школьницы Насти Шершнёвой под колесами автомобиля «Тoyota Camry», за рулем которого находился 24-летний Артем Маханёк. За бегство с места преступления он понесет лишь административную ответственность. 265 статья, предполагающая уголовную ответственность за бегство с места ДТП, была исключена из Уголовного кодекса 7 лет назад.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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