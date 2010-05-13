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К концу мая в Госдуму поступят поправки, ужесточающие наказание для водителей, сбегающих с места ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К концу мая в Госдуму поступят поправки, ужесточающие наказание для водителей, сбегающих с места ДТП

13 мая 2010, 15:53ОбществоArtem
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