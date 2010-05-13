Материнский капитал можно будет потратить на покупку автомобиля
13 мая 2010, 15:49ОбществоArtem
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Комитет Госдумы одобрил законопроект, который разрешает тратить материнский капитал на приобретение автомобиля.
Согласно этому документу, на деньги, полученные матерью при рождении второго и последующего ребенка, будет разрешено приобрести автомобиль, российского производства. Как пишет «Мotorpage.ru», также материнский капитал может быть направлен на погашение автокредита, взятого до рождения ребенка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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