Материнский капитал можно будет потратить на покупку автомобиля

Согласно этому документу, на деньги, полученные матерью при рождении второго и последующего ребенка, будет разрешено приобрести автомобиль, российского производства. Как пишет «Мotorpage.ru», также материнский капитал может быть направлен на погашение автокредита, взятого до рождения ребенка.