Педагоги г. Нижний Тагил отправляются в автопробег

Автопробег под названием «Зелёный свет российскому учительству» посвящён 65-тилетию Великой Победы и году учителя. 70 педагогов Горнозаводского округа, из них около 10-ти тагильчан, на 10-ти автомобилях, в сопровождении полевой кухни отправятся в путь из Нижнего Тагила. За два дня, пятницу и субботу, они посетят 6 городов и посёлков. В Нижнем Тагиле сначала пройдёт митинг у памятника на площади Славы, встреча с ветеранами. После педагоги посетят музеи Дзержинского дворца творчества юных и Нижнетагильского педагогического колледжа №2.