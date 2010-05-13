Педагоги г. Нижний Тагил отправляются в автопробег
Такая акция проводится на Среднем Урале впервые.
Автопробег под названием «Зелёный свет российскому учительству» посвящён 65-тилетию Великой Победы и году учителя. 70 педагогов Горнозаводского округа, из них около 10-ти тагильчан, на 10-ти автомобилях, в сопровождении полевой кухни отправятся в путь из Нижнего Тагила. За два дня, пятницу и субботу, они посетят 6 городов и посёлков. В Нижнем Тагиле сначала пройдёт митинг у памятника на площади Славы, встреча с ветеранами. После педагоги посетят музеи Дзержинского дворца творчества юных и Нижнетагильского педагогического колледжа №2.
Подобная программа ждёт учителей в каждом из городов, через которые проходит маршрут автопробега. В рамках акции педагоги овладеют новыми знаниями по истории и трудовой доблести родного края, повысят свой культурный и профессиональный уровень. В программе пробега – общение с ветеранами, диспуты, семинары, мастер-классы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM