Под г. Нижний Тагил сгорела Газель

Хозяин машины заметил пропажу утром и обратился в милицию. Как рассказали в пресс-службе УВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль нашли. Сгоревшая машина была обнаружена в лесу, недалеко от Исинского тракта. Милиционеры считают, что такое преступление могли совершить подростки, которые, покатавшись, решили сжечь машину.