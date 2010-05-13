Под г. Нижний Тагил сгорела Газель
13 мая 2010, 16:01ОбществоArtem
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Ночью в г. Нижний Тагил на улице Пихтовая была угнана Газель.
Хозяин машины заметил пропажу утром и обратился в милицию. Как рассказали в пресс-службе УВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль нашли. Сгоревшая машина была обнаружена в лесу, недалеко от Исинского тракта. Милиционеры считают, что такое преступление могли совершить подростки, которые, покатавшись, решили сжечь машину.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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