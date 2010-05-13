Программа утилизации старых автомобилей может закончится к концу мая
13 мая 2010, 16:46ОбществоArtem
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Об этом заявил директор департамента автопрома Минпромторга Алексей Рахманов.
"Все положенные 200 тыс. свидетельств (обмен старого автомобиля на новый со скидкой в 50 тыс. руб.), пожалуй, отдадим недели через три",— сообщил он.
На программу утилизации в 2010 году было выделено 10 млрд руб., большая часть которых уже освоена. Дополнительные средства в этом году выделять не планируется.
Программа по утилизации старых автомобилей возможно возобновиться в 2011 году.
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