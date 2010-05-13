Программа утилизации старых автомобилей может закончится к концу мая

"Все положенные 200 тыс. свидетельств (обмен старого автомобиля на новый со скидкой в 50 тыс. руб.), пожалуй, отдадим недели через три",— сообщил он.

На программу утилизации в 2010 году было выделено 10 млрд руб., большая часть которых уже освоена. Дополнительные средства в этом году выделять не планируется.