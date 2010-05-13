Штрафы за нарушение ПДД станут вечными

Как сообщили в пресс-службе Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, с такой инициативой выступил главный автоинспектор страны Виктор Кирьянов.

По словам Кирьянова, Россия в дальнейшем будет ориентироваться на опыт европейских стран, где гражданин, совершивший административное правонарушение и уплативший штраф в течение первых суток, платит только 50% от суммы штрафа. Если же штраф не был уплачен в установленный срок, то его размер увеличивается в несколько раз.

Согласно действующему законодательству водителю-нарушителю дается 10 дней, чтобы оспорить штраф. Если он этого не сделал, то в течение 30 дней должен заплатить по квитанции. В случае неуплаты суд может привлечь нарушителя к уплате штрафа в двойном размере либо к административному аресту на срок до 15 суток. В дальнейшем взысканием неуплаченного штрафа будет заниматься служба судебных приставов. Срок давности по штрафам составляет один год.

Согласно официальной статистике, около 55 млн. человек ежегодно привлекается к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В ГИБДД отмечают, что со своей стороны пытаются контролировать оплату штрафов. Однако сотни водителей продолжают избегать наказания, что приводит к новым, более грубым нарушениям ПДД.

По данным ведомства, более 80% ДТП происходит по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Только в первом квартале этого года по их вине погибли более 3 тысяч человек и свыше 36 тысяч были травмированы.