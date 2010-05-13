Скалы на Чусовой очистят от надписей по новой технологии

На берегах от Висимо-Уткинска до деревни Ёква они собрали 74 мешка мусора. Кроме того, участники сплава опробовали новую технологию очистки скал от надписей, оставленных посетителями парка. Раньше краску с камней оттирали химическими средствами или абразивами. Это не самые экологичные способы. Поэтому работники природного парка на скале Красный Камень счистили надписи новым способом. Для этого они прокалили краску газовыми горелками.