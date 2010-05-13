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Скалы на Чусовой очистят от надписей по новой технологии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скалы на Чусовой очистят от надписей по новой технологии

13 мая 2010, 16:24ОбществоArtem
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