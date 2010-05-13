Скалы на Чусовой очистят от надписей по новой технологии
Накануне работники парка «Река Чусовая» и туристы-волонтёры завершили традиционный экологический сплав по рекам Межевая Утка и Чусовая.
На берегах от Висимо-Уткинска до деревни Ёква они собрали 74 мешка мусора. Кроме того, участники сплава опробовали новую технологию очистки скал от надписей, оставленных посетителями парка. Раньше краску с камней оттирали химическими средствами или абразивами. Это не самые экологичные способы. Поэтому работники природного парка на скале Красный Камень счистили надписи новым способом. Для этого они прокалили краску газовыми горелками.
Работа продвигается медленно, её приходится делать с применением альпинистского снаряжения. По такой новой методике планируют кроме Красного Камня, отчистить скалы Омутного и Оленего камней. Очистка других скал под вопросом – там могут быть повреждены рисунки времён Палеолита.
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