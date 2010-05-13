Урал в числе лидеров по развитию широкополосного доступа в Интернет
13 мая 2010, 15:33ОбществоArtem
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Министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев назвал Урал в числе трех регионов страны, где внедрение широкополосного доступа в Интернет идет наиболее быстрыми темпами.
Что касается конкретных цифр, то, по словам Игоря Щеголева, каждый год в России фиксируется прирост Интернет-пользователей примерно на 30% и он опережает прирост числа компьютеров. Их, кстати, в России примерно 51 миллион. Это значит, что сегодня в России один компьютер на трех жителей страны. Что касается Интернет-пользователей, то здесь данные разнятся и называются цифры от 45 до 58 миллионов человек,— сообщил агентству АПИ Игорь Щеголев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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