Урал в числе лидеров по развитию широкополосного доступа в Интернет

Что касается конкретных цифр, то, по словам Игоря Щеголева, каждый год в России фиксируется прирост Интернет-пользователей примерно на 30% и он опережает прирост числа компьютеров. Их, кстати, в России примерно 51 миллион. Это значит, что сегодня в России один компьютер на трех жителей страны. Что касается Интернет-пользователей, то здесь данные разнятся и называются цифры от 45 до 58 миллионов человек,— сообщил агентству АПИ Игорь Щеголев.