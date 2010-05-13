В России заработали первые кириллические домены
13 мая 2010, 15:38ОбществоArtem
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В российской сети Интернет начал работу кириллический домен «точка РФ», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Координационного центра национального домена Андрея Колесникова.
Первыми двумя сайтами, которые заработали в новой доменной зоне стали сайты президент.рф и правительство.рф.Колесников рассказал о начале работы кириллической доменной зоны на первомроссийском форуме по управлению Интернетом. Он отметил, что еще не все браузерыподдерживают доменные адреса в открывшейся зоне.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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