В России заработали первые кириллические домены

Первыми двумя сайтами, которые заработали в новой доменной зоне стали сайты президент.рф и правительство.рф.Колесников рассказал о начале работы кириллической доменной зоны на первомроссийском форуме по управлению Интернетом. Он отметил, что еще не все браузерыподдерживают доменные адреса в открывшейся зоне.