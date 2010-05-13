В Тагилстроевский ОВД г. Нижний Тагил едет комиссия областного главка

Комплексное инспектирование работы отдела за 5 лет бригада сотрудников ГУВД по Свердловской области проведет с 17-го по 26-е мая, рассказали в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. Большое внимание проверяющие обратят на то, как реагируют милиционеры на сообщения граждан о происшествиях и преступлениях. Тагильчане могут пожаловаться на противоправные действия сотрудников райотдела, либо высказать свои пожелания по организации работы Тагилстроевского ОВД. Для этого можно придти на встречу с руководителем комиссии ГУВД Ринатом Сафиуллиным. Она состоится 17-го мая с 15-ти до 18-ти часов по адресу: Красная, 10, кабинет 206. Либо прямо сейчас оставить информацию по телефону доверия ОВД: 43-15-27.