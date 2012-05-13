Уборка улиц после зимы еще не окончена
13 мая 2012, 16:20Общество
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Об этом вчера на выездном совещании администрации города рассказали подрядчики, занимающиеся ремонтом тагильских дорог.
Еще предостоит убрать парковочные карманы, утилизировать ветки деревьев, лежащие вдоль дорог, а также спилить старые деревья, которые уже не покрываются зеленью. Валентина Исаева вчера обратила внимание городских служб на то, что вдоль дорог стоит много старых тополей, у которых спилены опасные ветки, но новыми они не обросли и теперь просто стоят мрачные без зелени.
Также глава города отметила, что если кто-то из подрядчиков сможет оказать благотворительную помощь Нижнему Тагилу и высадить цветы на клумбах, это станет приятным подарком к его юбилею.
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