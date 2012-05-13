Уборка улиц после зимы еще не окончена

Еще предостоит убрать парковочные карманы, утилизировать ветки деревьев, лежащие вдоль дорог, а также спилить старые деревья, которые уже не покрываются зеленью. Валентина Исаева вчера обратила внимание городских служб на то, что вдоль дорог стоит много старых тополей, у которых спилены опасные ветки, но новыми они не обросли и теперь просто стоят мрачные без зелени.