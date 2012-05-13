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В Нижнем Тагиле ремонт дорог на деньги от Мишарина идет по плану (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле ремонт дорог на деньги от Мишарина идет по плану (ФОТО)

13 мая 2012, 16:38Общество
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