В Нижнем Тагиле ремонт дорог на деньги от Мишарина идет по плану (ФОТО)
Выездное совещание мэра города, подрядчиков и чиновников показало, что все три проспекта, ремонтируемые на 100 миллионов от губернатора Свердловской области, ремонтируются в срок.
Так, проспект Вагоностроителей уже готовится к ремонту второй полосы, на первой ведутся заключительные работы, корректируются бордюры и оформляются некоторые карманы под парковки. Также предстоит доделать часть кольца на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Срок окончания работ по проспекту – середина-конец июня.
На проспекте Мира сейчас ведутся работы по ремонту трамвайных путей, выравнивают полотно от остановки «Восточная» до улицы Циолковского, демонтируют пути к неиспользуемому трамвайному парку.
На проспекте Мира по правой стороне выставлены поребрики до улицы Победы, уложен заключительный слой асфальта и в черновом варианте оформлены газоны сообщил Владимир Юрченко, руководитель компании «ТагилДорСтрой».
Впереди проспект Мира ждет укладка плит, фрезерование второй полосы дороги и укладка двух слоев асфальта. На перекрестке выявлена проблема – после фрезерования в основании обнаружен небольшой слой щебня и множество глины, которые не могут обеспечить качественную укладку асфальта поверх них. Также остро строит проблема с ливневой канализацией: уже около 10 лет на перекрестке Мира-Циолковского ее просто нет и в дождь на перекрестке огромная лужа. Эти проблемы сейчас решаются в рабочем режиме.
Проспект Октябрьский ремонтируется тем же подрядчиком, что и проспект Вагоностроителей. По словам представителя подрядчика, Романа Жданова, работы на ГГМ выполнены уже на 60%, и подрядчик планирует закончить ремонт даже раньше сроков.
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