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Арматура, крошки бордюра, старая трава вместо клумб – лицо Нижнего Тагила? Плохо быть «не в планах» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арматура, крошки бордюра, старая трава вместо клумб – лицо Нижнего Тагила? Плохо быть «не в планах» (ФОТО)

13 мая 2014, 10:20Общество
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