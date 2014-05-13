Арматура, крошки бордюра, старая трава вместо клумб – лицо Нижнего Тагила? Плохо быть «не в планах» (ФОТО)

Журналист TagilCity.ru побывал на месте. Заброшенные клумбы, раскрошившиеся плиты, поломанные бордюры и торчащая арматура – вот, что окружает суд. Не говоря о том, что само здание требует хотя бы косметического ремонта. Конечно, такие признаки территории, оставшейся без внимания, не редкость для нашего города, но в данном случае это действительно портит вид. И это при том, что через двери суда ежедневно проходят сотни человек.

Обратившись в районный суд Тагилстроя, TagilCity.ru выяснил, что это не представители учреждения позабыли о благоустройстве территории. Наоборот, они регулярно обращались в различные инстанции.

Районную администрацию мы просто засыпали письмами. В связи с тем, что у нас земля не переведена в собственность, она переведена в долгосрочное пользование. Так как федеральное финансирование не совсем хорошее, то мы обратились сначала в районную администрацию Тагилстроя. Суд – это лицо района, мы занимаем не последнее место в Тагиле. Мы попросили обеспечить нас землей и цветами, то есть включить это в бюджет района. У нас есть письма о том, что эти расходы были запланированы на 2013, затем на 2014 год. Сам Глава администрации района неоднократно общался с нами по этому поводу. На этом всё затихло. Никто помочь нам не хочет.

У представителей есть множество документов и официальных бумаг по этому делу, однако до сих пор никаких действий предпринято не было. Более того, в тагилстроевской администрации главный специалист по благоустройству и содержанию территории района сообщил, что обращений от суда не поступало – именно поэтому в план 2014 территория включена не была.

Нам пишут, мы направляем в Управление городским хозяйством. Мы не включаем, а предлагаем места, которые надо благоустроить. А в Управлении рассматривают территории исходя от наихудших предложений.

Как выяснилось, в администрацию поступают сотни заявок от различных территорий района. И даже если представители суда обратятся в учреждение вновь, то не факт, что их включат в план работ на нынешний год. Однако, повторимся, суд - лицо района, внимание к зданию которого должно быть более заметным. TagilCity.ru будет следить за развитием событий.