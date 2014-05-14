Компактвэн Toyota Verso-S обновился

Рестайлинговый вариант компактвэна можно узнать модернизированным фарам головного света, в которых появились светодиодные секции, другой решетке радиатора и новым задним фонарям. Кроме того, в списке опций появился дополнительный цвет окраски кузова под названием «бронзовый металлик», 16-дюймовые колесные диски нового дизайна. Также увеличилось число вариантов отделки салона.

В базовое оснащение модели теперь включены камера заднего вида и датчик давления в шинах. Обновленный компактвэн доступен и с мультимедийной системой Toyota Touch 2, оснащенной 6,1-дюймовым сенсорным экраном. Комплекс поддерживает сервисы Google Street View и Panoramio, а также может предупреждать о приближении к камерам контроля скорости и находить поблизости свободные парковочные места.

Техническая начинка модели осталась прежней. Компактвэн по-прежнему будет предлагаться с 1,33-литровым бензиновым мотором и 1,4-литровым дизелем, развивающими 99 и 90 лошадиных сил соответственно.