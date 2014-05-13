Кулер с качественной водой в офисе - признак благосостояния компании

Вначале к этому сервису относились несколько предубежденно, но вскоре стало понятно, что доставка заказа по указанному адресу весьма целесообразна для многих категорий пользователей. Таковой всплеск выгодных предложений можно объяснить, в частности, и тем обстоятельством, что значительное число наших соотечественников стало входить в компьютерную сеть. А в Интернете, как известно, время ценится дороже всего, следовательно, и пищу надо получать оперативно быстро и в максимально требуемом объеме.

Объяснение, может, в некоторой степени малоприемлемое для большинства пользователей Интернетом, но, тем не менее, оно соответствует действительности. С развитием сетевой связи стало проще удовлетворять свои потребности (и в одежде, и в недвижимости, и в пище в особенности) посредством ПК, то есть, даже не покидая стен своей жилплощади.

Не будем спорить, большинство из постоянных сотрудников компаний, действующих в Интернете или просто любителей в этой сфере, ходят в обычные булочные и столовые. Но профессионалы сети (даже многие организации) считают, что доставка питьевой воды либо еды в их офис обойдется дешевле обычной из магазина. И правильно делают.

Во-первых, стоимость блюд при этом возрастает на такие проценты, что с общей ценой их и сравнивать несерьезно. А доставка воды в баллонах для кулеров является вообще если не признаком хорошего тона, то хотя бы более-менее стабильного положения компании. Если в холле нет возможности набрать обыкновенной питьевой воды — то какая речь может идти о финансовом благополучии данной организации? И это обстоятельство может сыграть решающую роль в довольно солидных деловых переговорах.