Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня презентует свою книгу в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сегодня в Нижнем Тагиле состоится презентация книги Евгения Ройзмана «Город без наркотиков». Нынешний Глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы сообщает об этом в своем блоге.
По мнению Евгения Ройзмана, Нижний Тагил – очень тяжелый город, в котором фонд работает уже более 10 лет. «Такой наглой системной продажности (слово «коррупция» не справляется с обозначением происходящего) я больше не видел нигде».
Большая часть книги написана по событиям, произошедшим в Нижнем Тагиле, презентацию было решено провести здесь. В кинотеатре «Красногвардеец» в 19:00 Евгений Ройзман расскажет о книге, ответит на вопросы.
Кто из тагильских друзей хочет увидеться и поговорить - приходите обращается Евгений Ройзман к тагильчанам.
Фото из блога Евгения Ройзмана
Добавим, что Евгений Вадимович Ройзман является автором книг «Сила в правде», «Город без наркотиков» и автором стихов и «Невыдуманных рассказов». Более того, он является одним из авторов книги о невьянской иконе «Невьянская икона начала – середины XVII века».
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