Nintendo извинилась за отсутствие геев в игре
Компания - производитель компьютерных игр Nintendo принесла извинения за отсутствие гомосексуальных пар в симуляторе Tomodachi Life. Ранее 23-летний житель США посетовал в Интернете, что не может выйти замуж в игре.
Японская компания Nintendo, занимающаяся разработкой игр и игровых консолей, извинилась за отсутствие однополых пар в игре-симуляторе Tomodachi Life. Компания обещает исправиться, сообщают ABC News.
Ранее на компанию обрушились обвинения в непризнании однополых отношений от ряда защитников прав гомосексуалистов, в частности, от 23-летнего Тайя Марини из США.
Я хочу иметь возможность выйти замуж в игре, но не могу сделать это посетовал американец в своем видеообращении, размещенном в Интернете.
Nintendo оправдалась, что на тот момент было слишком поздно вносить изменения в игру, но виртуальное равенство будет достигнуто в следующей версии.
Мы приносим извинения за разочарование многих людей в связи с отсутствием модели однополых отношений в симуляторе Tomodachi Life. К сожалению, сейчас изменить дизайн игры с помощью патча невозможно. Если мы будем создавать следующую версию, мы постараемся лучше представить всех игроков говорится в заявлении разработчиков.
Марини в ответ заявил, что доволен ответом компании и не считает ее гомофобской, а отсутствие геев в игре - недоразумение.
Игра Tomodachi Life вышла в Японии в 2013 году и имитирует жизнь на виртуальном острове, где каждый пользователь может создать себе персонализированного героя. Персонажи могут ходить на свидания и жениться, игра уже стала хитом в Стране восходящего солнца. 6 июня планируется запуск симулятора в Северной Америке и Европе.
Стоит отметить, что в Японии однополые браки юридически не разрешены, в отличие от некоторых стран Запада. Так, известный симулятор The Sims, созданный американской компанией Maxis, предполагает однополый вариант развития событий, вплоть до усыновления детей.
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