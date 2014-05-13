Nintendo извинилась за отсутствие геев в игре

Японская компания Nintendo, занимающаяся разработкой игр и игровых консолей, извинилась за отсутствие однополых пар в игре-симуляторе Tomodachi Life. Компания обещает исправиться, сообщают ABC News.

Ранее на компанию обрушились обвинения в непризнании однополых отношений от ряда защитников прав гомосексуалистов, в частности, от 23-летнего Тайя Марини из США.

Я хочу иметь возможность выйти замуж в игре, но не могу сделать это посетовал американец в своем видеообращении, размещенном в Интернете.

Nintendo оправдалась, что на тот момент было слишком поздно вносить изменения в игру, но виртуальное равенство будет достигнуто в следующей версии.

Мы приносим извинения за разочарование многих людей в связи с отсутствием модели однополых отношений в симуляторе Tomodachi Life. К сожалению, сейчас изменить дизайн игры с помощью патча невозможно. Если мы будем создавать следующую версию, мы постараемся лучше представить всех игроков говорится в заявлении разработчиков.

Марини в ответ заявил, что доволен ответом компании и не считает ее гомофобской, а отсутствие геев в игре - недоразумение.

Игра Tomodachi Life вышла в Японии в 2013 году и имитирует жизнь на виртуальном острове, где каждый пользователь может создать себе персонализированного героя. Персонажи могут ходить на свидания и жениться, игра уже стала хитом в Стране восходящего солнца. 6 июня планируется запуск симулятора в Северной Америке и Европе.