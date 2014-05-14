Обновленное купе Toyota GT86 появится в России летом

Для купе Toyota GT86 была доработана подвеска (модернизированы амортизаторы и стали прочнее крепления в передней части шасси), антенна на крыше заменена небольшим «плавником», а на передней панели в салоне появилась вставка «под карбон». В компании заявляют, что у модели уменьшились крены кузова и улучшилась отзывчивость рулевого управления.

Кроме того, для обновленной модели будет доступно два новых цвета окраски кузова: перламутрово-белый и серебристый металлик.