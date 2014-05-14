Обновленное купе Toyota GT86 появится в России летом
14 мая 2014, 04:06ОбществоРОман БОТов
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Компания Toyota начала принимать на российском рынке заказы на обновленное купе GT86. Автомобиль появится у дилеров летом. Цена на модель останутся прежними – от 1 миллиона 191 тысячи рублей.
Для купе Toyota GT86 была доработана подвеска (модернизированы амортизаторы и стали прочнее крепления в передней части шасси), антенна на крыше заменена небольшим «плавником», а на передней панели в салоне появилась вставка «под карбон». В компании заявляют, что у модели уменьшились крены кузова и улучшилась отзывчивость рулевого управления.
Кроме того, для обновленной модели будет доступно два новых цвета окраски кузова: перламутрово-белый и серебристый металлик.
Силовая установка осталась прежней. Купе GT86 имеет 200-сильный бензиновый мотор объемом два литра, который может работать в паре с шестиступенчатыми трансмиссиями — механической или автоматической. Сто километров в час модель набирает за 7,6 секунды.
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