Такой прибор как отпугиватель собак всё чаще находит своё применение. Уже из самого названия становится понятно назначение этогоустройства, но действительно ли оно так необходимо? Достаточно вспомнить, какое количество бездомных собак ежедневно встречается на улицах города, чтобы понять, что ответ будет утвердительным. А ведь возможны и случаи нападения на людей. К тому же опасаться приходится и домашних собак, ведь очень часто из-за плохого воспитания они бывают достаточно опасными.

Вполне понятно, что будет лучше заблаговременно подумать о том, как защититься и прогнать агрессивных животных, чем жить в надежде, что нападений такого рода никогда не будет.

Для тех, кто ими пользуется, ультразвуковые отпугиватели не представляют никакой опасности. Хотя для этого требуется придерживаться элементарных правил эксплуатации: не проверять работу прибора на собственных ушах или ушах домашних питомцев и не направлять их на людей. Звук отпугивателя безвреден также для животных, находящихся на некотором расстоянии от включенного прибора.

На собаку, находящуюся на слишком близком расстоянии, ультразвуковой отпугиватель окажет очень неприятное действие, и она будет убегать как можно дальше от источника устрашающего звука. Расстояние, на которое распространяется эффективность работы отпугивателя, составляет 10-20 метров, поэтому ближе не сможет подойти даже очень агрессивно настроенный пёс. Если он и не убежит, то самое неприятное, на что он будет способен при включенном приборе – пугать своим лаем.

Такое ультразвуковое устройство поможет защитить себя и своих близких от нападения не только одной, но и стаи собак. А для ребёнка защиты лучше, чем ультразвуковой отпугиватель, наверное, и не существует.

Поможет этот прибор защитить и домашнего питомца, если он неожиданно влезет в драку с другой собакой. Просто так разнять дерущихся собак очень сложно, а отпугиватель поможет элементарно с этим справиться. Домашняя собака никуда не убежит, ведь она на поводке, а уличная убегать будет без оглядки.