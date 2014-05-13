Посадить дерево может каждый тагильчанин. «Река Чусовая» приглашает всех неравнодушных

В прошлом году уже сажали деревья на этой территории, поставив таблички, что свалка мусора запрещена, что посажены деревья, но нерадивые граждане все равно привозили «подарки». В этом году заменят уничтоженные деревья и поставят ограждение.

Площадь в 5700 квадратных метров зазеленеет маленькими ивами, березами, соснами, елями и пихтами. Им будет трудно расти на не самой лучшей почве среди остатков мусора. Но береза и ива были выбраны не случайно и составят больший процент саженцев.

Эти деревья очень неприхотливы и могут выжить там, где не растут более капризные. В той части площадки, где почва получше, должны прижиться хвойные. Если только проезжающие мимо люди не станут по привычке бросать сюда мусор.

Сотрудники Природного парка «Река Чусовая» приглашают всех желающих присоединиться к акции и надеются на то, что каждый сможет когда-то прийти к своей подросшей иве, березке или елочке. По всем вопросам обращаться по тел. (3435) 41-67-96.

Много лесов было вырублено в промышленных целях. Особенно сильно досталось строевому лесу - ведь для возведения домов нужны были только взрослые и крепкие деревья. К счастью, возможность приобрести клееный брус от производителя окончательно поставила точку на варварской вырубке, ведь брус значительно дешевле, не уступает по прочности и теплоизоляции, а для производства не требуется спиливать огромную сосну.