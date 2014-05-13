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Посадить дерево может каждый тагильчанин. «Река Чусовая» приглашает всех неравнодушных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Посадить дерево может каждый тагильчанин. «Река Чусовая» приглашает всех неравнодушных

13 мая 2014, 14:50Общество
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