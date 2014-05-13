ПРОМКО получило сертификаты ГОСТ Р на мелющие шары диаметром 60 мм
Стальные мелющие шары компании ПРОМКО диаметром 60 мм прошли сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Стальные мелющие шары компании ПРОМКО диаметром 60 мм прошли сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Получен сертификат соответствия, свидетельствующий, что шары стальные мелющие диаметром 60 мм повышенной твердости общего назначения (2 группы), а также высокой твердости для измельчения руд черных металлов (3 группы) соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ 7524-89.
Производство стальных мелющих шаров диаметром 60 мм было освоено в марте этого года. В апреле достигнута проектная мощность – 30-40 тонн в сутки. В настоящее время произведено порядка 500 тонн продукции. ПРОМКО закрывает потребность в стальных мелющих шарах диаметром 60 мм ЗАО «Полюс».
На сегодняшний день ПРОМКО выпускает стальные мелющие шары диаметром 140, 120, 60 и 40 мм под маркой «Старый Соболь». Вся продукция прошла испытания в испытательном центре Уральского института металлов и получила сертификаты соответствия ГОСТ Р. В конце мая компания приступит к освоению производства стальных мелющих шаров диаметром 100 мм.